В роддомах Московской области мамочкам будут выдавать наборы «Я родился в Подмосковье»

СЕГОДНЯ 11:47 2019-03-29T11:47:04+03:00

В набор войдут предметы, которые могут понадобиться на первом году жизни малыша.

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Губернатор Московской области рассказал о нововведениях, которые появятся в подмосковных роддомах в ближайшее время.

Напомним, ежегодно в Подмосковье рождаются около 90 тысяч детей. Есть положительная динамика. Благодаря строительству новых перинатальных центров (сейчас их в Московской области шесть, больше, чем в любом другом субъекте РФ), удалось серьезно снизить младенческую смертность - до средних показателей стран Западной Европы.

По словам Андрея Воробьёва, с 1 сентября в Московской области все семьи, у которых рождается ребёнок, будут получать подарочный набор «Я родился в Подмосковье». В него войдут предметы, которые могут понадобиться на первом году жизни малыша - аптечка для новорожденного, средства ухода, гигиены, одежда для дома и прогулок, игрушки и постельный комплект.

- Мы предоставляем высококлассную медицинскую помощь и еще сделаем такой приятный подарок, - заявил губернатор Подмосковья в прямом эфире канала «360». - Когда рождается ребенок, необходимо оформить 8 документов. Наша задача - пока мама четыре дня лежит в роддоме, выдать все эти документы. Мы хотим с помощью функционала ЦУР (Центр управления регионом, - Авт.), пока мама еще лежит в роддоме, подготовить и выдать все восемь документов, необходимых для новорожденного, чтобы родителям не нужно было никуда бегать. Хотим такую практику внедрить в каждом из 42 родовспомогательных учреждений Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU