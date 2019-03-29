В Подмосковье полиция задержала серийного вора

СЕГОДНЯ 14:20 2019-03-29T14:21:39+03:00

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Сотрудники полиции задержали в подмосковном Ногинске серийного вора. Оказалось, что арестованный молодой человек ранее был неоднократно судим. В этот раз 22-летний мужчина попался на серии магазинных краж. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

«Установлено, что злоумышленник, находясь в магазине, расположенном на улице 3-го Интернационала, выбрал продукты питания и, не оплачивая их, спокойно покинул помещение», - цитирует сообщение пресс-службы ведомства интернет издание «Подмосковье сегодня».

Оперативники изучили запись с камер видеонаблюдения и задержали подозреваемого. В ходе расследования выяснилась его причастность к другим аналогичным происшествиям.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до десяти лет тюремного заключения. После допроса молодого человека отпустили под подписку о невыезде.

Молодой уголовник попался на серии магазинных краж в Богородском округе.Подмосковные полицейские задержали в Богородском округе ранее неоднократно судимого 22-летнего молодого человека, который попался на серии магазинных краж.

ИСТОЧНИК KP.RU