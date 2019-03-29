2019-03-29T17:03:29+03:00
Происшествия

Артист телевизионного шоу зарезал первого встречного, провалив кастинг

После неудачного выступления мужчина напал с ножом на пожилого москвича
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Артист после неудачного кастинга напал на первого встречногоАртист после неудачного кастинга напал на первого встречногоФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Москве к 9 годам заключения приговорили молодого человека, который зарезал насмерть незнакомого человека. 26-летний мужчина по имени Никита Торопов сам признался в жестоком убийстве.

По его словам, на страшный шаг его подтолкнула творческая неудача. В тот день мужчина проходил в «Останкино» картинг на телепередачу, однако после выступления понял, что это совершенно ему не подходит.

Разочарованный он отправился в один из близлежащих домов, чтобы обдумать произошедшее. Мужчина прихватил с собой алкоголь и выбрал дом под номером 10, в котором был 10-й подъезд и 10-й этаж. Как отметил Торопов, это его любимое число.

Мужчина расположился на лестничной площадке и прямо там решил выпить, чем и вызвал недовольство местного жителя. Перепалка 64-летнего москвича и молодого артиста вскоре переросла в более серьезный конфликт, в результате которого Торопов нанес своему оппоненту более 60 ножевых ударов.

После убийства молодой человек переоделся сразу на месте преступления, однако полиции все равно удалось установить его личность благодаря записям камер видеонаблюдения. В ходе расследования Торопов пытался выдать себя за психически нездорового человека, однако эти данные не подтвердились и его приговорили к тюремному заключению, пишет сайт mk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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