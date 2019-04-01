Мужчину избили и ограбили в Подмосковье
В Подмосковье преступник проник в чужую квартиру, избил и ограбил ее хозяина. Инцидент произошел в одном из жилых домов на улице Парковая Воскресенского района Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
В дежурную часть полиции обратился 46-летний мужчина. Он сообщил, что поздно вечером к нему домой пробрался неизвестный. Грабитель нанес хозяину квартиры телесные повреждения и похитил у него деньги и мобильный телефон Maxvi С22, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Стражам порядка удалось вычислить преступника и задержать его. Им оказался 26-летний мужчина, гражданин Республики Узбекистан, незаконно проживающий на территории Московской области.
В отношении преступника возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», пишет сайт «Свободная пресса».
ИСТОЧНИК KP.RU