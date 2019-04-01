Запившая мать на несколько дней бросила больного ребенка

СЕГОДНЯ 17:17 2019-04-01T17:17:56+03:00

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В одной из школ Новой Москвы учителя забили тревогу, когда один из младшеклассников перестал ходить на занятия. Педагоги обратились к родителям других детей с вопросом, не видели ли они Вань.

Мать одного ваниного одноклассника пошла в общежитие, чтобы проверить, как поживает ребенок и его родственники. Семейство расположилось в двух комнатах, в одной из них дверь была открыта, а на кровати, закутавшись в одеяла, сидел Ваня и ел сосиску, которой его угостила соседка. По словам ребенка, мамы не было дома уже несколько дней.

Мальчик жаловался на недомогание, и когда ему померили температуру, выяснилось, что столбик застыл на отметке 40 градусов. Прибывшие в общежитие врачи приняли решение госпитализировать ребенка.

Его мать вернулась домой позже и пропажей сына не обеспокоилась. Женщина страдает от алкогольной зависимости и наблюдается в ПНД. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Она находится под подпиской о невыезде. А ее сын идет на поправку, сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает, пишет сайт mk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU