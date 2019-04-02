Участник драки с охранниками в МДМ рассказал, как все было

СЕГОДНЯ 17:29 2019-04-02T17:29:37+03:00

Сотрудники Московского Дворца Молодежи вывели двух мужчин, которые якобы были пьяны, но у «дебоширов» своя версия случившегося

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Ситуация, которая произошла в Московском Дворце Молодежи (МДМ) запутанная и правда здесь у каждого своя. Скорее всего, разбираться в случившемся придется полиции, а пока один из участников событий поделился видео, записанным на камеру мобильного телефона в тот вечер.рассказал свою версию случившегося.

Александр Зорин - один из тех, кого назвали «дебоширом» и под руки вытащили из зала. Охранники уверяли, что он и еще один посетитель были пьяны и громко разговаривали, мешали окружающим. Пройти медосвидетельствование театралы отказались, но предоставили на всеобщее обозрение травмы, которые они получили.

- Я был совершенно адекватен. Передом мной стали тащить человека охранники, я включил телефон, начал это записывать и проследовал за ними. В итоге и мне скрутили руки так, что сломали ключицу. В итоге я потерял сознание, очнулся в луже крови, весь избитый, вызвал скорую полицию, - рассказал пострадавший Пятому каналу.

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Теперь Александр ждет, как дальше поступит полиция. Помимо перелома у него был диагностирован ушиб и закрытая черепно-мозговая травма. Второй человек отделался ушибами. Теперь они намерены довести дело до суда

ИСТОЧНИК KP.RU