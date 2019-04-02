Ремонт дорог в Подмосковье планируется начать 1 мая

СЕГОДНЯ 18:05 2019-04-02T18:05:09+03:00

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С 1 мая в Московской области планируется начать ремонт дорог. Старт дорожных работ будет дан при установлении благоприятный погодных условий. Всего в регионе будет отремонтировано почти две тысячи дорог, что составит более 710 километров дорожного полотна.

«В 2019 году у нас уже сформирован план ремонта. Почти две тысячи дорог, 2,5 тысячи километров, региональная сеть - 402 дороги, и более 1,5 тысяч дорог муниципальной сети. Мы уже подготовили основные приоритеты по выполнению на дорогах, которые победили на голосовании в «Доброделе», - цитирует министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Чиновник добавил, что некоторые дорожные работы в регионе не прекращались и в зимне время. Так, с начала 2019 года в Московской области было устранено около 50 тысяч дорожных ям. При этом в Подмосковье выявлено еще порядка 21 тысячи ям, их планируется устранить в ближайшее время, когда позволят погодные условия, пишет РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU