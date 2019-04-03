Названы станции метро, на которых в 2019 году пройдет капремонт

СЕГОДНЯ 14:17 2019-04-03T14:17:05+03:00

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В Москве до конца текущего года запланирован капитальный ремонт и реконструкция 14 объектов метрополитена. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. Он отметил, что работы затонут станции, расположенные на территории Центрального федерального округа.

«Ведется планомерная работа по развитию транспортной инфраструктуры и парковочного пространства в ЦАО. В 2019 году запланированы реконструкция и капремонт 14 объектов метрополитена, в числе которых станции «Лубянка», «Красные ворота», «Кропоткинская», - цитирует Левкина РИАМО.

Чиновник добавил, что в прошло году в части транспортной инфраструктуры работы выполнены на 46 объектах метрополитена. В частности, введены в эксплуатацию станции Третьего пересадочного контура «Деловой центр» и «Шелепиха». А на станциях «Воробьевы горы», «Марксистская» и «Тургеневская» проведены ремонтные работы, пишет «Москва 24».

ИСТОЧНИК KP.RU