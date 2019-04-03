Подмосковье полиция задержала вора-мигнранта

СЕГОДНЯ 14:54 2019-04-03T14:54:36+03:00

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Сотрудники полиции задержали в подмосковном Подольске 52-летнего мужчину, который подозревается в ограблении квартиры. Предполагается, что он незаконно проник в чужой дом, где похитил деньги и ювелирные украшения.

В дежурную часть обратилась одна из местных жительниц. 37-летняя женщина рассказала, что неизвестный похитил у нее из квартиры ценные вещи на сумму 74 тысячи рублей, пишет сайт «Свободная пресса».

В результате сотрудники уголовного розыска разыскали вора и арестовали его. Подозреваемым оказался ранее судимый уроженец одной из республик ближнего зарубежья. По факту происшествия следственное управление УМВД России по Подольску возбудило уголовное дело по статье «Кража». Мужчину заключили под стражу. Теперь ему грозит до 10 лет тюремного заключения, пишет интернет издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU