МЧС закрывает московский Центр управления в кризисных ситуациях

СЕГОДНЯ 08:01 2019-04-04T08:01:48+03:00

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В МЧС приняли решение закрыть московский Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС). Всего там работает около 300 человек, они уже получили уведомления о расторжении контракта с 1 июля 2019 года.

В МЧС пояснили, что ЦУКС перестанет быть самостоятельным подразделением, и после согласования всех документальных вопросов войдет в структуру столичного главка. Сотрудники могут не беспокоиться, их сокращения не запланированы. Единственное изменение - работники ЦУКС могут лишиться погон, а на их ставки наймут дополнительных пожарных инспекторов и огнеборцев.

Сотрудники ЦУКС занимаются сбором информации о происходящем в городе. Они направляют к места событий ближайшие спасательные отряды, координируют работу. Представители Центра имеют статус сотрудника внутренней службы, звания и погоны. Последнего может не стать после реорганизации. Скорее всего, многие перейдут на гражданские должности. А сержантские и офицерские должности будут перераспределены в пожарные подразделения и в контрольно-надзорные органы, рассказали источники газете «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU