В ТРЦ «Океания» дал течь огромный аквариум
В торгово-развлекательном центре «Океания», который расположен на западе столицы, произошло ЧП. Гордость комплекса – огромный аквариум, высотой с трехэтажный дом, дал течь.
Посетители торгового центра были очень удивлены, увидев лужи под ногами. Сначала протечка была минимальная, но вскоре вода стала бить фонтаном через трещину в самом верху конструкции.
Все происходящее люди записали на камеры мобильных телефонов. Вскоре ролики оказались в сети. Многие отмечают, что это тот самый панорамный аквариум с экзотическими рыбками, открытие которого так широко анонсировали в интернете.
Как администрация ТРЦ будет справляться с потопом пока не ясно. Если выльется хотя бы треть содержимого аквариума, то магазины на первом этаже рискуют быть затопленными, сообщает Пятый канал.
В ТРЦ Москвы потек огромный аквариум.
ИСТОЧНИК KP.RU