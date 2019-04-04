В ТРЦ «Океания» дал течь огромный аквариум

СЕГОДНЯ 14:44 2019-04-04T14:44:24+03:00

Огромный аквариум открыли в ТРЦ совсем недавно, но он почти сразу дал течь

Посетители стали свидетелями, как вода выливается из емкости, высотой с трехэтажный дом [видео]

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В торгово-развлекательном центре «Океания», который расположен на западе столицы, произошло ЧП. Гордость комплекса – огромный аквариум, высотой с трехэтажный дом, дал течь.

Посетители торгового центра были очень удивлены, увидев лужи под ногами. Сначала протечка была минимальная, но вскоре вода стала бить фонтаном через трещину в самом верху конструкции.

Все происходящее люди записали на камеры мобильных телефонов. Вскоре ролики оказались в сети. Многие отмечают, что это тот самый панорамный аквариум с экзотическими рыбками, открытие которого так широко анонсировали в интернете.

Как администрация ТРЦ будет справляться с потопом пока не ясно. Если выльется хотя бы треть содержимого аквариума, то магазины на первом этаже рискуют быть затопленными, сообщает Пятый канал.

В ТРЦ Москвы потек огромный аквариум.

ИСТОЧНИК KP.RU