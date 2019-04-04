Московских водителей предупредили об осложнениях на дорогах 4 апреля

СЕГОДНЯ 16:24 2019-04-04T16:24:33+03:00

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендует столичным водителям отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный. Если же автолюбители не готовы отказаться от машины, то комфортно передвигаться в городе можно будет только после 21 часа.

В пресс-службе организации отметили, что загруженность дорог в четверг, 4 апреля, будет сохранятся на уровне 6-7 баллов, а к вечеру прогнозируется ухудшение до восьми баллов. Кроме того специалисты напомнили, что дорожные пробки возможны на юго-востоке города, где ведется строительство Некрасовской линии метрополитена, пишет сайт argumenti.ru.

«На основных вылетных магистралях этого направления начали физически обособлять выделенные полосы и ограничивать местами движение. В связи с этим движение на юго-востоке особенно напряженное. Кроме того, сегодня в течение дня будет проводиться ряд мероприятий на высоком уровне, в связи с чем в центральной части города возможны ограничения движения», - цитирует ЦОДД «Москва 24».

ИСТОЧНИК KP.RU