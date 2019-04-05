В Подмосковье при пожаре погибли два ребенка и женщина

СЕГОДНЯ 13:36 2019-04-05T13:36:24+03:00

В Подмосковье при пожаре погибли три человека Фото: Александр ГЛУЗ

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В Подмосковье во время пожара в жилом доме погибли три человека. Возгорание произошло на втором этаже дома №69 в деревне Трубино в Щелково. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения МЧС.

Трагедия произошла утром в пятницу, 5 апреля. Возгорание произошло на площади семи квадратных метров. В результате происшествия погибли два ребенка — девочки погодки пяти и шести лет, а также взрослая женщина 29 лет.

На место пришествия оперативно прибыли сотрудники пожарной службы, а также врачи, однако спасти жителей квартиры им спасти не удалось, передает сайт «Свободная пресса».

Отмечается, что в тушении пожара приняли участие 32 человека, а также были привлечены одиннадцать единиц техники. Спасателям далось спасти соседние квартиры от распространения огня и ликвидировать пожар, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU