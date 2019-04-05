Сергей Собянин открыл новый зал в Доме музыки

СЕГОДНЯ 21:17 2019-04-05T21:17:33+03:00

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Мэр Москвы Сергей Собянин и легендарный дирижер Владимир Спиваков открыли новый зал в столичном Доме музыки.

«Мы с Владимиром Теодоровичем несколько лет тому назад встречались. Он сказал: «Сергей Семенович, ну нет у нас репетиционного зала. У вас такое сооружение есть. Давайте мы его отремонтируем, приведем в порядок и будем здесь репетировать», - напомнил предысторию появления нового зала Сергей Собянин. - Я говорю: «И как это будет выглядеть?». «Очень просто. Самый минимальный ремонт. Ничего нам не надо. Мы покрасим и все». Я говорю: «Конечно, какие вопросы. Давайте мусор разберем, приведем в порядок». И вот в течение нескольких лет, операция за операцией, в результате и Дом музыки, и Москва получили новое культурное пространство мирового уровня и для репетиций, и для проведения концертов, и для записи, и для трансляции в интернет».

Помещение прошло перепланировку. Ремонт занял два года. Эксперты отмечают исключительные характеристики нового зала, который оснащен уникальной цифровой системой управления звуком с электроакустической коррекцией. Техника позволяет создать оптимальную акустику для любого коллектива и музыкального произведения. Сцена вмещает одновременно до 120 музыкантов и 80 хористов.

Напомним, московский международный Дом музыки был открыт в 2002 году и сегодня считается одним из крупнейших филармонических комплексов не только в России, но и в мире. Владимир Спиваков выступил одним из инициаторов создания культурного центра, которым он руководит уже 17 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU