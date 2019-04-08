Бесплатные маршруты перевезли порядка 200 тысяч пассажиров метро
Компенсационный наземный транспорт, который курсирует между закрытыми станциями Таганско-Краснопресненской линии столичного метро, перевез к утру понедельника более 200 тысяч человек. Пассажиры могут воспользоваться автобусами, которые перевозят пассажиров совершенно бесплатно.
«10:00. Бесплатные маршруты наземного транспорта у закрытых станций метро перевезли 202,7 тысячи пассажиров», - цитирует сообщение «Московского транспорта» РИАМО.
Напомним, что в связи с проведением ремонтных работ с 6 по 10 апреля включительно для пассажиров закрыты станции «Волгоградский проспект», «Текстильщики», «Кузьминки», «Рязанский проспект», «Выхино», «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии метро. На этот период вдоль всего закрытого участка запустили бесплатные автобусы. Кроме того пассажиры этого направления могут в качестве альтернативы выбрать для себя пригородные электропоезда, пишет «Москва 24».
ИСТОЧНИК KP.RU