Закулисье концерта «Удачные песни»: Группа Queens показала, что осталось за кадром
В начале апреля в Крокус Сити Холле прошел концерт «Удачные песни», организатором которого выступила радиостанция «Дача». Что было на сцене, видели многие, а вот что происходит за сценой, обычно не показывает никто из артистов. Никто, кроме группы Queens!
Автор фото: Пресс-служба группы Queens.
Как ведут себя известные артисты перед выступлением, волнуются ли, репетируют ли – это же всегда интересно! Но своих поклонников звезды не часто балуют такими видео… Хорошо, что некоторые не боятся показать, что происходит «за кадром» - например, в Инстаграме группы Queens появилось видео с бекстейджа концерта.
Бекстейдж концерта Удачные песни : группа Queens .Наш бэк с выступления на концерте Удачные песни #Queens #Близняшкикороль #кристинакоцготлиб смотрим! Наш Инстаграм: https://www.instagram.com/queensrussia/
Что делают певицы перед тем, как выйти на сцену, а также – какие отношения у белокурых «королев» с рыжим из «Иванушек» - можно узнать из видео.
Автор фото: Пресс-служба группы Queens.
На концерте группа Queens исполнила свой хит – «Шифровальщик». Совсем скоро на эту песню выходит клип, который снимали в Дубае.
Также на сцене свои лучшие хиты для зрителей исполнили Лолита, Григорий Лепс, Анна Семенович, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Валерия, Кристина Орбакайте и многие другие звезды.
ИСТОЧНИК KP.RU