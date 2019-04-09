2019-04-09T13:46:36+03:00
Происшествия

В Москве девушка умерла в ванной после падения смартфона

Молодая женщина, находясь в воде, схватила заряжающийся гаджет
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве девушку умерла от удара током в ваннойВ Москве девушку умерла от удара током в ваннойФото: Александр ГЛУЗ
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В Москве от удара тока погибла молодая девушка. Она принимала ванну со смартфоном, который в этот мент был подключен к розетке.

О гибели 20-летней девушки по имени Настя рассказала ее мама Оксана. Она пришла домой после 10 часов вечера и рассчитывала застать дочь дома, однако на ее зов Настя не откликнулаь. Пройдя в квартиру женщина увидела в ванной под дверью полоску света. Распахнув дверь женщина обнаружила в пустой ванной дочь, которая в одной рукой держала смартфон, а в другой — заглушку от слива в ванной.

«Я увидела Настю, лежащую в ванне без воды. В одной руке она держала сотовый телефон, подключенный к розетке, в другой – заглушку от слива. Я подумала, что она жива и просто без сознания. Вызвала «скорую». Врачи приехали быстро и констатировали смерть доченьки», - цитирует слова Оксаны сайт mk.ru.

Сообщается, что Настя закончила колледж в Саранске и перебралась жить в Москву к матери. Девушка работала в продовольственном магазине кассиром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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