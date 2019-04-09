В Митино построят школу и детский сад

СЕГОДНЯ 14:56 2019-04-09T14:56:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В столичном районе Митино построят новый детский сад и школу. Такое решение было принято по многочисленным просьбам местных жителей. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«По просьбам жителей при разработке проекта мы обратили особое внимание на социальные объекты для детей. Согласно пожеланиям участников программы и их соседей, проект предполагает строительство школы, детского сада и детско-взрослой поликлиники. Кроме того, сохраняется действующий детский садик», – цитирует Кузнецова РИАМО.

Добавим, что новые дома в этом районе, которые строятся на месте снесенных пятиэтажек будут соответствовать всем современным требованиям. На первых этажах этих зданий откроются магазины, кафе, салоны красоты и другие сервисы. В самих квартирах сделают ремонт комфорт-класса, установят пластиковые окна с москитными сетками, остеклят лоджии, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU