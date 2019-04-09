2019-04-09T14:56:49+03:00
Москва

В Митино построят школу и детский сад

При благоустройстве района учтут пожелания местных жителей
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Митино построят новую школуВ Митино построят новую школуФото: Ольга Крыльцова
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В столичном районе Митино построят новый детский сад и школу. Такое решение было принято по многочисленным просьбам местных жителей. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«По просьбам жителей при разработке проекта мы обратили особое внимание на социальные объекты для детей. Согласно пожеланиям участников программы и их соседей, проект предполагает строительство школы, детского сада и детско-взрослой поликлиники. Кроме того, сохраняется действующий детский садик», – цитирует Кузнецова РИАМО.

Добавим, что новые дома в этом районе, которые строятся на месте снесенных пятиэтажек будут соответствовать всем современным требованиям. На первых этажах этих зданий откроются магазины, кафе, салоны красоты и другие сервисы. В самих квартирах сделают ремонт комфорт-класса, установят пластиковые окна с москитными сетками, остеклят лоджии, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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