Трое налетчиков с пистолетами ограбили магазин в Подмосковье

СЕГОДНЯ 17:19 2019-04-09T17:19:37+03:00

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В подмосковной Балашихе трое вооруженных бандитов ворвались ночью в цветочный магазин и ограбили его. Инцидент произошел на улице Советская. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

Налетчики, напавшие на магазин, угрожали продавцу оружием и потребовали отдать им все наличные деньги и ценные вещи. В результате, они похитили, не только деньги из кассы, но и ювелирные украшения кассира и ее мобильный телефон.

«Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали правонарушителей. В ходе обыска по месту их временного проживания обнаружено два пневматических пистолета, использованных при совершении противоправного деяния, а также мобильный телефон потерпевшей», - цитирует сообщение главка интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В отношении преступников возбуждено уголовное дело. Все мужчины отправлены под стражу, им грозит до 15 лет тюремного заключения, передает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU