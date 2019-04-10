2019-04-10T16:58:02+03:00
Москва

В Москве стартует сезон ремонта дорог

В этом году планируется восстановить 20 млн квадратных метров асфальта
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве стартовал сезонный ремонт дорогВ Москве стартовал сезонный ремонт дорогФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Москве приступили к работам по ремонту дорожного покрытия. Всего в 2019 году планируется отремонтировать порядка 20 миллионов квадратных метров асфальта. Об этом заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Комплекс городского хозяйства приступает к дорожно-ремонтным работам. В предстоящем сезоне специалисты отремонтируют участки МКАД, ТТК и основных магистралей города, таких как Ленинский проспект, Дмитровское и Ленинградское шоссе, дороги улиц городского и районного значения», - цитирует Бирюкова РИАМО.

Он добавил, что всего запланировано выполнение работ на 889 объектах улично-дорожной сети. Кроме того, в этом году будет обновлена дорожная разметка, в том числе и на отремонтированных участках дорог.

По словам чиновника, все дорожные работы ведутся с применением новейших технологий, которые обеспечивают высокое качество покрытий, пишет Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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