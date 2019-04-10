За похищение человека в Подмосковье задержан вор в законе

СЕГОДНЯ 17:48 2019-04-10T17:48:53+03:00

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В Подмосковье задержаны участники преступной группы, которые обвиняются в похищении человека и в вымогательстве. Кроме того, полиции удалось арестовать главу организованной группы, которым оказался вор в законе. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

«Установлено, что в августе 2018 злоумышленники, находясь возле одного из домов по улице Можайский вал города Москвы, насильно посадили в автомобиль 41-летнего предпринимателя и увезли его в деревню Холм Можайского городского округа. Правонарушители, удерживая мужчину в помещении бани, избивали его и, угрожая оружием, требовали два миллиона рублей. Подозреваемые, получив часть требуемой суммы, а также расписки по несуществующим долгам, отпустили потерпевшего», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В результате, полиция задержала трех участников преступной группы в возрасте от 30 до 40 лет, а также главу банды. Им оказался ранее неоднократно судимый 49-летний лидер уголовной среды - так называемый вор в законе по прозвищу Казбек Рыжий. При обыске у него дома были найдены расписки потерпевшего и оружие.

В настоящее время полиция проверят причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU