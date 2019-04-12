На Ярославской железной дороге произошел сбой в движении поездов

СЕГОДНЯ 11:21 2019-04-12T11:21:19+03:00

Из-за технических неполадок были отменены несколько электричек, из-за чего в подмосковном Пушкино произошел настоящий транспортный коллапс

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Пассажиры ярославского направления РЖД оказались заложниками технических неполадок, которые привели к сбою в графике движения. Людям приходится ждать электрички до Москвы по два часа.

Настоящий транспортный коллапс образовался в городе Пушкино. Прождав почти два часа отправления поезда пассажиры начали штурмовать маршрутки и автобусы. На автостанции образовалась огромная очередь из желающих уехать до столицы.

– Я приехала на станцию Пушкино около 8 утра, – рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» очевидица Екатерина. – Сейчас почти 10 часов, а мы еще здесь.

В РЖД не стали отрицать наличие проблем с движением, отметив, что принимаются все меры, чтобы устранить сбои. Речь идет именно о технических неполадках, никаких ЧП на железной дороге не происходило.

– Железнодорожники принимают меры по сокращению опоздания электричек. Чтобы как можно быстрее стабилизировать движение, некоторые электрички на участке Мытищи – Москва пропускают по соседним путям с одной остановкой на платформе Лосиноостровская. Возможны точечные корректировки в расписании электричек, – добавили в пресс-службе РЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU