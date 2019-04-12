В Москве благоустроят Рождсетвенку и соседние переулки

СЕГОДНЯ 13:08 2019-04-12T13:08:08+03:00

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В Москве планируется комплексно благоустроить улицу Рождественку и несколько прилегающих к ней переулков. Так, 13 апреля начнутся работы на улицах на улице Рождественке, в Сандуновском и Звонарском переулках, позже – в Варсонофьевском, Большом, Малом и Нижнем Кисельном переулках. Предполагается, что общая площадь благоустройства займет более шести гектаров.

«Основной идеей благоустройства района Рождественки является создание комфортного пространства, удобного как для пешеходов, так и для автомобилистов», – цитирует представителя пресс-службы департамента капитального ремонта РИАМО.

Отмечается, что на время работ полностью перекрывать автомобильное движение не будут. В районе возможно временное перекрытие отдельных полос. Для водителей появятся предупреждающие знаки, а для пешеходов оборудуют обходные пути.

Сообщается, что на улицах воздушные кабельные линии уберут под землю, тротуар выложат плиткой, вдоль дороги установят исторические фонари, удобные скамейки и урны. Кроме того а районе планируется высадить кустарники и деревья, пишет Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU