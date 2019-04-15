Москвичи могут сообщать о преступлениях в социальной сети "В Контакте"

СЕГОДНЯ 11:05 2019-04-15T11:05:01+03:00

Можно остаться анонимным, но лучше указать ФИО и контактный телефон Фото: ВКонтакте

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Московский следственный комитет напоминает жителям об альтернативном способе сообщения о преступлениях. Даже выходить из дома не потребуется. Достаточно просто зайти в официальную группу столичного СК в социальной сети "В Контакте". Далее необходимо сформулировать проблему и отправить сообщение. Можно остаться анонимным, но лучше указать ФИО и контактный телефон.

- Гражданам предоставлена возможность направлять сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, высказывать своё мнение (как положительное, так и отрицательное) о работе сотрудников Главного следственного управления, сообщать иную значимую для работы ведомства информацию , - сообщила "Комсомолке" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Ведомство ведет расследование тяжких и особо тяжких уголовных дел, а так же преступлений, которые совершенны против несовершеннолетних. Особое внимание уделяется борьбе с коррупцией и налоговым преступлениям. Сообщения от пользователей социальной сети обрабатывают в круглосуточном режиме. Найти группу можно по ссылке.

Напомним, собственный аккаунт в социальных сетях есть и у руководителя Следственного комитета Росиии Александра Бастрыкина. Свои страницы он ведет самостоятельно и не оставляет без внимания ни одно из обращений.

ИСТОЧНИК KP.RU