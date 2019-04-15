Летний кинотеатр музея «Гараж» планируют открыть в конце мая

СЕГОДНЯ 13:56 2019-04-15T13:56:34+03:00

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Летний кинотеатр Garage Screen музея современного искусства «Гараж» планируется открыть в конце мая. Для него в Парке Горького создадут новый павильон.

Ожидается, что помещение кинотеатра будет создано по архитектурной концепции бюро Syndicate. Об этом рассказали в пресс-службе музея «Гараж».

Летний кинотеатр разместят на площади Искусств. Павильон будет иметь форму усеченной пирамиды, а сделан он из металлических каркасов и ткани (мембраны с дихроичным эффектом). Стен у павильона не будет, а его фасад поднимут над землей, создавая таким образом эффект «приподнятости». Благодаря этому внутреннее пространство зала будет визуально соединено с парком, пишет РИАМО.

Отмечается, что конкурс на разработку оригинального павильона проходил в конце прошлого года с 17 октября по 26 декабря. В нем приняли участие более 130 архитекторов и архитектурных бюро из 24 российских городов. Организатором конкурса выступило БК «Стрелка», пишет Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU