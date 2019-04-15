Четыре с половиной тысячи человек прошли диспансеризацию в Подмосковье в выходные

СЕГОДНЯ 17:15 2019-04-15T17:15:23+03:00

Для удобства местных жителей Единый день диспансеризации провели в субботу

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Порядка 4,5 тысяч жителей Московской области прошли диспансеризацию в минувшие выходные. Об этом сообщили в областном Минздраве.

«В прошедшую субботу в ряде медорганизаций Московской области состоялся Единый день диспансеризации. Медицинское обследование прошли около 4,5 тысячи жителей Подмосковья», - цитирует главу ведомства Дмитрия Матвеева интернет издание «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что единые дни диспансеризации проводятся в регионе для работающих граждан, которые не имеют возможности посетить врачей в рабочие дни. В частности, в прошлую субботу акция прошла в 21 муниципалитете, в том числе в Балашихе, Королеве, Реутове и других.

Матвеев добавил, что диспансеризация помогает выявить заболевания на начальном этапе, когда человека еще ничто не беспокоит, и подобрать правильное лечение, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU