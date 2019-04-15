В Москве водитель утопил иномарку за 5 млн рублей в пруду

СЕГОДНЯ 17:39 2019-04-15T17:39:24+03:00

Мужчина не сбавил скорость на крутом повороте и нырнул в воду на дорогом авто [видео]

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В Щербинке водитель отправил дорогую иномарку в пруд. Мужчина не справился с управлением на крутом повороте и улетел в воду на BMW X6.

Лихача видели на дороге в деревне Старосырово многие водители. Мужчина очень быстро гнал, дорожные знаки и предупреждения о крутых поворотах особо его не останавливали. На одном из опасных участком дорогая иномарка вылетела с проезжей части, проехала несколько метров по земле и очутилась в воде.

Владелец успел выбраться на крышу машины и несколько секунд наблюдал, как авто, стоимостью почти в пять миллионов рублей, уходит под воду. Сначала перестали гореть фонари, а потом крыша скрылась с поверхности пруда.

Лихачу ничего не оставалась делать, как добираться до берега вплавь, чем мужчина и занялся. Очевидцы делятся в соцсетях подробностями: мужчина остался цел, сообщает сайт Дни.ру.

Подобные истории случаются часто. В Астрахани 18-летний парень на отцовском Highlander "спрыгныл" со Студенческого моста. Джип наехал на бордюрный камень, а после кувыркнулся в воду. Молодой человек остался цел.

А в 2018 году в московском районе Куркино водитель разогнался и утопил в пруду "Порше Панамера". Почти сутки дорогое авто пытались вытащить из воды. В этой аварии тоже никто не пострадал, а вот машину восстановить вряд ли удастся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/673127" frameborder="0"></iframe> В Москве в пруду утопили Порше Панамера.

ИСТОЧНИК KP.RU