В московском метро задержали еще двоих дебоширов

СЕГОДНЯ 12:01 2019-04-16T12:01:12+03:00

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У сотрудников полиции, которые трудятся в Московском метро, сейчас горячие деньки. Видимо сказывается потепление, и пассажиры начинают хулиганить. Едва успели задержать мужчину, который с молотком в руках взял в заложницы сотрудницу подземки на станции «Автозаводская», как новое задержание.

На этот раз на станции «Серпуховская» полицейские были вынуждены доставить в опорный пункт двух парней, которые вели себя не адекватно. Пассажиры что-то выясняли между собой, а потом попытались устроить потасовку.

Один из участников добровольно сдался полиции, другой продолжил буянить на эскалаторе. Уже ясно, что парни успели что-то употребить. Теперь им грозит наказание, сообщает Пятый канал.

Двух дебоширов задержали в метро.На Серпуховской остановили двоих мужчин, которые нарушали общественный порядок.

А вот с 45-летним хулиганом с «Автозаводской», разбираются следователи. Известно, что мужчина был пьян, когда решился на подобный поступок. При его задержании пострадал один из сотрудников полиции.

Вскоре появились подробности. Оказалось, что хулиган прошел на пост охраны, расположенный при въезде в туннель вблизи станции "Автозаводская". Это не подземка, а уличный перегон. Пост охраны - это такая довольно примитивная "будка" с деревянной дверью. Известно, что ранним утром сотрудница метро из-за духоты приоткрыла дверь. Она же не знала, что рядом будет проходить 45-летний мужчина (родом из Донецка Ростовской области) Вадим Шереметьев.

ИСТОЧНИК KP.RU