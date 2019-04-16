В «Библионочь» москвичи смогут вернуть просроченные книги без штрафов

СЕГОДНЯ 14:06 2019-04-16T14:06:11+03:00

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В рамках всероссийской акции «Библионочь», которая пройдет в этом году в ночь на 21 апреля, московские библиотеки простят должников. Только в этот период читатели, просрочившие возврат книг, смогут вернуть их без уплаты штрафа. Это при том, что обычно за каждый день просрочки читателю начисляется пенни в размере от одного до пяти рублей.

«Подобный опыт уже был у нас в прошлом году, но списание штрафов носило локальный характер. В этом году именно в «Библионочь» мы впервые объявляем, так скажем, тотальную амнистию должников. Возвращая книги 20 апреля, читатель освобождается от уплаты штрафа независимо от его размера», — цитирует слова представителя пресс-службы Московской дирекции по развитию культурных центров РИАМО.

Отмечается, что простить должников в этом году готовы все 440 городских библиотек. Они будут принимать посетителей согласно привычному графику работы в день проведения акции.

Кроме того, для читателей, потерявших библиотечные книги, объявят «амнистию». Для этого им нужно отдать в библиотеку издание, равноценное тому, которое они не отдали или потеряли. Желательно, чтобы книга была того же литературного жанра, или того же автора, пишет Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU