Москвичи смогут сами записать поздравления с 9 Мая для пассажиров автобусов

СЕГОДНЯ 14:52 2019-04-16T14:52:02+03:00

День Победы — это по-настоящему народный праздник, важный для каждого Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Москвичам предоставили возможность поздравить пассажиров коммерческих автобусов с Днем Победы, а также рассказать истории из жизни своих семей во время Великой Отечественной войны. Сделать это сможет любой желающий. Главное - оставить заявку для участия в бесплатной акции "Голос пассажира".

- День Победы — это по-настоящему народный праздник, важный для каждого. В автобусах коммерческих перевозчиков каждый день проезжает почти 1 млн человек. Мы хотим напомнить людям об истории нашей страны и ее героях, дать возможность поделиться воспоминаниями о Великой Отечественной войне, которые хранятся во многих семьях, — комментирует руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Павел Павлов.

Первые поздравления от пассажиров будут звучать в автобусах с 6 мая. Именно поэтому уже сейчас начали сбор заявок, прием до 18.00 пятницы, 19 апреля. Участие в акции бесплатное, возрастных и иных ограничений нет.

- Чтобы оставить заявку, нужно позвонить по телефону 8 (915) 001-61-11 или отправить письмо по электронной почте: NashivochnikovaMM@transport.mos.ru, - рассказали организаторы.

Позже начнется запись поздравлений. Участникам нужно будет лично приехать в профессиональную звукозаписывающую студию 20 или 21 апреля. В майские праздники услышать эти поздравления смогут москвичи, которые передвигаются на городских автобусах, а это 240 московских маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU