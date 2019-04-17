В Москве пройдут дни исторического и культурного наследия

СЕГОДНЯ 14:17 2019-04-17T14:17:27+03:00

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В Москве с 18 апреля по 31 мая пройдет дни исторического и культурного наследия, в рамках которых жители города смогут совершенно бесплатно посетить усадьбы, памятники промышленной и гражданской архитектуры, а так же принять участие в развлекательных мероприятиях. Об этом рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

«Завтра 18 апреля – это Международный день охраны памятников и достопримечательных мест. В этом году уже в 19-й раз будет проходить целый цикл бесплатных мероприятий, связанных с посещением объектов культурного наследия. <…> Год за годом мы увеличивали масштаб. В 2019 году дни наследия будут идти не два дня, а с 18 апреля по 31 мая», – цитирует Емильянова РИАМО.

Отметим, что в рамках проекта москвичи смогут посетить дом Пашкова, здание Центросоюза, особняк Шехтеля на Большой Садовой улице и многие другие памятники архитектурного наследия. Кроме того, для горожан проведут и особые тематические дни, посвященные театру, авангарду, ВДНХ, промышленной архитектуре, столичному транспорту и детям, пишет Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU