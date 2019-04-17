Около 650 пар поженятся на Красную горку в Подмосковье

СЕГОДНЯ 17:23 2019-04-17T17:23:26+03:00

Почти 650 пар поженятся на Красную горку в Подмосковье Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Молодожены ежегодно выбирают для бракосочетания именно этот день

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Около шестисот пятидесяти пар зарегистрируют брак накануне праздника Красная горка в Московской области. Об этом рассказала первый зампред областного правительства - министр образования региона Ольга Забралова. Она добавила, что этот праздник ежегодно пользуется популярностью у молодоженов.

«В регионе ежегодно регистрируется порядка пятидесяти восьми тысяч браков. Традиционно увеличивается спрос на День семьи, любви и верности, на Красную горку или же в красивые даты», - цитирует слова Забраловой интернет издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, что Красной горкой в народе называют первое воскресенье после Пасхи. Считается, что брак, заключенный в этот день, будет долгим и счастливым. В этом году праздник Красной горки приходится на первые выходные мая.

Добавим, что согласно поверью, незамужним и неженатым молодым людям, если они хотят встретить свою половину, не рекомендуется сидеть дома на Красную горку, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU