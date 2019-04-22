2019-04-22T11:58:22+03:00
Происшествия

С самолета «Москва-Сочи» сняли авиадебошира

Мужчина был пьян и его передали стражам порядка
Елена АКИМОВА
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В аэропорту "Шереметьево" с самолета сняли дебошираВ аэропорту "Шереметьево" с самолета сняли дебошираФото: REUTERS
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Пассажира рейса «Москва-Сочи» сняли с самолета из-за дебоша на борту. Взрослый мужчина был навеселе и мешал экипажу и другим людям, находящимся на борту. В итоге было принято решение передать хулигана стражам порядка.

Все произошло утром 21 апреля, самолет должен был отправиться в Краснодарский край из аэропорта «Шереметьево». Но во время посадки оказалось, что один из пассажиров ведет себя неадекватно. 49-летний мужчина угрожал другим расправой и обещал покалечить любого, кто к нему подойдет. В итоге подошли полицейские, они забрали хулигана для разбирательства, а самолет улетел в место назначения, сообщает Пятый канал.

Ранее с самолета, который летел из Барнаула в столицу, сняли еще одного пассажира. Им оказался известный актер Александр Панкратов-Черный, он повздорил с проводником из-за того, что ему отказались принести водки.

В итоге полицейские возбудили административное дело в отношении актера по статье 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство"). Санкции данной статьи предусматривают штраф от 500 до одной тысячи рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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