Пункты проката велосипедов открылись в 18 городских парках

СЕГОДНЯ 12:34 2019-04-22T12:34:01+03:00

Кроме того москвичи могут арендовать сигвеи, самокаты и ролики

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В московских парках начали открываться пункты проката. Арендовать велосипеды, самокаты, сигвеи и прочую технику можно уже в 18 парках, в том числе в Парке Горького, в «Сокольниках», «Фили», а парке Победы на Поклонной горе.

Отметим, что, как правило, пункты проката работают до десяти часов вечера. В крупных городских парках посетителям предлагают арендовать не только привычные велосипеды и ролики, но и веломобили для взрослых, электромобили для детей, а в некоторых парках - даже гольфкары или лонгборды.

Добавим, что самые необычные велосипеды могут арендовать посетители парков «Кузьминки» и «Садовники». В частности, в здешнем прокате предлагают тандемные велосипеды, предназначенные сразу для двух человек, а также фэтбайки - велосипеды с широкими колесами и высокой степенью проходимости, пишет РИАМО.

Кроме того в Перовском и Измайловском парках, а также в парке «Радуга» можно взять в аренду понициклы – небольшие механические лошадки для детей, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU