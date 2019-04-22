2019-04-22T14:53:57+03:00
Москва

В Подмосковье на выходных проверили около 150 аттракционов

На двух десятках нашли нарушения
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье началась проверка аттракционовВ Подмосковье началась проверка аттракционовФото: Андрей МИРЕЙКО
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В Московской области в выходные дни прошли усиленные рейды в рамках операции Аттракцион — 2019». Всего специалисты проверили порядка 150 аттракционов.

«В выходные дни было проверено порядка 150 аттракционов в парках и торговых центрах Подмосковья, многие из которых начали сезон эксплуатации. С приходом тепла их посещаемость возрастает, поэтому проверки усилены и в них задействовано 100% сотрудников управления Гостехнадзора», – цитирует министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина РИАМО.

Глава Минсельхоза добавил, что после проверок к эксплуатации были допущены 34 единицы техники, а также было выявлено 24 нарушения. Министр подчеркнул, что решение о выдаче талона на эксплуатацию принималось только после технического осмотра и изучения предоставленных документов. А штраф за какие-ли нарушения выписывается в размере от 20 до 70 тысяч рублей, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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