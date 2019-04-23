На Пасху работу метро и МЦК продлят до двух часов ночи

СЕГОДНЯ 12:19 2019-04-23T12:19:26+03:00

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Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) на Пасху на час продлят работу. Благодаря этому поезда подземки и «Ласточки» будут курсировать до двух часов ночи. Об этом сообщил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

При этом чиновник добавил, что в праздничные дни с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая общественный транспорт будет курсировать в режиме выходного дня, а метро и МЦК будут закрываться в час ночи. 9 Мая наземный транспорт также будет курсировать по расписанию выходного дня. При этом будет усилена работа маршрутов до Парка Победы, пишет «Федеральное агентство новостей».

Добавим, что на Пасху в городе будут также запущены бесплатные автобусы. Транспорт будет курсировать по 38 маршрутам от станций метро и железнодорожных станций до 17 кладбищ. Бесплатные экспресс маршруты общественного транспорта будут организованы 28 апреля и 5 мая, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU