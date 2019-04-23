2019-04-23T12:19:26+03:00
Москва

На Пасху работу метро и МЦК продлят до двух часов ночи

Кроме того в городе запустят бесплатные автобусы
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
МЦК и метро продлят работу на ПасхуМЦК и метро продлят работу на ПасхуФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) на Пасху на час продлят работу. Благодаря этому поезда подземки и «Ласточки» будут курсировать до двух часов ночи. Об этом сообщил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

При этом чиновник добавил, что в праздничные дни с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая общественный транспорт будет курсировать в режиме выходного дня, а метро и МЦК будут закрываться в час ночи. 9 Мая наземный транспорт также будет курсировать по расписанию выходного дня. При этом будет усилена работа маршрутов до Парка Победы, пишет «Федеральное агентство новостей».

Добавим, что на Пасху в городе будут также запущены бесплатные автобусы. Транспорт будет курсировать по 38 маршрутам от станций метро и железнодорожных станций до 17 кладбищ. Бесплатные экспресс маршруты общественного транспорта будут организованы 28 апреля и 5 мая, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве за 15 минут нашли вора, укравшего скрипку у артистки ансамбля ФСБ
В Москве неизвестные на Merсedes-Benz выстрелили в прохожего
В Подмосковье на выходных проверили около 150 аттракционов
Пункты проката велосипедов открылись в 18 городских парках
С самолета «Москва-Сочи» сняли авиадебошира
В Москве пройдет пингвиний парад
Фестиваль «Московская весна a cappella» пройдет с 1 по 12 мая
Вторые двери при входе в метро уберут до конца апреля
Названы сроки отключения отопления в Москве
В Подмосковье электричка сбила мужчину
Около 650 пар поженятся на Красную горку в Подмосковье
В Москве пройдут дни исторического и культурного наследия
Полмиллиона подмосковных школьников посетили «Уроки цифры»
Москвичи смогут сами записать поздравления с 9 Мая для пассажиров автобусов
В «Библионочь» москвичи смогут вернуть просроченные книги без штрафов
В московском метро задержали еще двоих дебоширов
Составлен список самых опасных станций московского метро
В Москве водитель утопил иномарку за 5 млн рублей в пруду
Четыре с половиной тысячи человек прошли диспансеризацию в Подмосковье в выходные
Летний кинотеатр музея «Гараж» планируют открыть в конце мая
Москвичи могут сообщать о преступлениях в социальной сети "В Контакте"
В Москве благоустроят Рождсетвенку и соседние переулки
На Ярославской железной дороге произошел сбой в движении поездов
В московском метро на турникетах стали тестировать камеры распознавания лиц
Футболист «Спартака» Гулиев сломал нос американцу
В московском метро тестируют камеры распознавания лиц
За похищение человека в Подмосковье задержан вор в законе
В Москве стартует сезон ремонта дорог