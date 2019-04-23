В Москве за 15 минут нашли вора, укравшего скрипку у артистки ансамбля ФСБ

СЕГОДНЯ 13:22 2019-04-23T13:22:38+03:00

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На футляр со скрипкой и женскую сумку приезжий барнаулец позарился в салоне сотовой связи "ТЕЛЕ2", куда зашла владелица музыкального инструмента. Пока женщина отвлеклась, мужчина решил подзаработать: тихонько присвоил имущество и вышел на улицу.

Пропажу владелица - артистка Центрального пограничного ансамбля ФСБ, обнаружила почти сразу и уже в 15:20 полицейские сбивались с ног, разыскивая преступника.

Скорее всего мужчина даже не предполагал, что в его руках оказалась не просто скрипка, а музыкальный инструмент за 1,1 миллиона рублей. В сумке было два смычка и платье, что добавило к стоимости украденного еще 210 тысяч рублей.

Подозрительного гражданина с футляром в руках задержали через 15 минут. 47-летний мужчина привлек внимание стражей порядка на улице Большая Черкизовская, у дома №5. Продать украденное приезжий не успел, все вещи пострадавшей оказались на месте.

Украденное вернули владелице, а вот мужчине теперь грозит уголовное дело и серьезное наказание.

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ИСТОЧНИК KP.RU