Пистолеты, глушитель и сотни патронов нашли у москвича в Химках

СЕГОДНЯ 15:16 2019-04-23T15:16:34+03:00

Мужчину с оружием в руках задержали в подмосковном лесопарке

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Два пистолета, три сотни патронов, глушитель и детали автомата обнаружили сотрудники полиции у 42-летнего москвича. Склад оружия был найден в лесопарке подмосковных Химок.

Сотрудники патрульно-постовой службы заметили в лесопарке мужчину с оружием в руках. При виде полиции мужчина сразу бросил свою ношу на землю и попытался скрыться.

«С места происшествия полицейскими изъято: пистолет Glok и патрон к нему, охолощенное оружие «ПМ» и прибор для бесшумной стрельбы, изготовленный самодельным способом. Согласно проведенной экспертизе предметы являются огнестрельным оружием и боеприпасами, пригодными для производства выстрелов», - цитирует сообщение пресс-службы областного главка МВД интернет-издание «Подмосковье сегодня».

После этого полиция провела обыск в доме москвича и обнаружила более 300 патронов различного калибра и запчасти автоматического оружия. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов.

ИСТОЧНИК KP.RU