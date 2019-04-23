2019-04-23T15:16:34+03:00
Происшествия

Пистолеты, глушитель и сотни патронов нашли у москвича в Химках

Мужчину с оружием в руках задержали в подмосковном лесопарке
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Полиция задержала москвича за незаконное хранение оружияПолиция задержала москвича за незаконное хранение оружияФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Два пистолета, три сотни патронов, глушитель и детали автомата обнаружили сотрудники полиции у 42-летнего москвича. Склад оружия был найден в лесопарке подмосковных Химок.

Сотрудники патрульно-постовой службы заметили в лесопарке мужчину с оружием в руках. При виде полиции мужчина сразу бросил свою ношу на землю и попытался скрыться.

«С места происшествия полицейскими изъято: пистолет Glok и патрон к нему, охолощенное оружие «ПМ» и прибор для бесшумной стрельбы, изготовленный самодельным способом. Согласно проведенной экспертизе предметы являются огнестрельным оружием и боеприпасами, пригодными для производства выстрелов», - цитирует сообщение пресс-службы областного главка МВД интернет-издание «Подмосковье сегодня».

После этого полиция провела обыск в доме москвича и обнаружила более 300 патронов различного калибра и запчасти автоматического оружия. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24