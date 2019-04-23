Движение в столице 3 и 4 мая ограничат из-за мотопарада

СЕГОДНЯ 16:17 2019-04-23T16:17:16+03:00

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В столице ограничат движение сразу по нескольким улицам. Это связано с предстоящим мотопарадом, который пройдет в Москве 3 и 4 мая. Из-за мероприятия для автомобилистов закроют часть улиц в центре. Ограничения начнут действовать вечером 2 мая. Об этом рассказали в пресс-службе информационного центра транспортного комплекса столицы.

2 мая с 23:00

С 23:30 будут перекрыты по одной полосе в каждую сторону на участке проспекта Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой, а также на всей улице Маши Порываевой до 23:30 следующего дня.

3 мая 23:00 до 15:00

Полностью ограничат движение по проспекту Академика Сахарова и улицу Маши Порываевой.

4 мая с 11:00 до 18:00

Частично закроют участок улицы Косыгина от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского (с 16:00 до 18:00).

С 11:00 утра полностью ограничат движение на участке Садового кольца от Новой Басманной улицы до Ленинского проспекта.

С 11:00 до 13:00 - участок Фрунзенской набережной от улицы Хамовнический Вал до Садового кольца.

Ограничения будут снимать по мере движения мотоколонны.

Вечером в парке Горького стартует большой фестиваль, участие в котором примут до 6 тысяч байкеров, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU