В «Москва-Сити» откроют модный гастрономический кластер

СЕГОДНЯ 18:14 2019-04-23T18:14:46+03:00

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В небоскребе «Федерация» (башня Восток) в ближайшее время создадут модный гастрономический кластер, где можно будет вкусно покушать и купить продукты домой. Для проекта выделили пространства на -1, -2 и -4 этажах.

- В последнее время в разных районах столицы открылся целый ряд таких заведений, тогда как в «Москва-Сити» подобных инициатив до сих пор не было, – рассказал «Комсомольской правде» Михаил Смирнов, генеральный директор ЗАО «Башня Федерация».

В башне на -1 этаже уже в начале осени откроют фудмаркет Degustator, где на 580 кв.м разместятся 16 корнеров с разноплановыми концепциями. На -2 этаже ближе к новогодним праздникам откроются рестораны, в том числе с авторской кухней. В помещениях -4 этажа торговой галереи создадут мультиформатный гастрономический комплекс.

Несмотря на то, что в башне «Федерация» 68 этажей занимают офисы, еще 30 — элитные апартаменты, в ней есть знаковые точки притяжения Москвы для гурманов — рестораны Sixty, The Finch Wine & Food и флагманский супермаркет сети «Азбука вкуса». Здесь же на 89 этаже расположена самая высокая смотровая площадка в Европе с фабрикой мороженого.

ИСТОЧНИК KP.RU