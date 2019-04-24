В Подмосковье во время пьяной ссоры погиб мужчина
В Подмосковье сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в убийстве. По данным стражей порядка, задержанный во время пьяной ссоры напал на своего знакомого и ударил его ножом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.
В ведомстве отметили, что накануне утром на улице Горького в микрорайоне Шереметьевский в Долгопрудном в доме был обнаружен труп с колото-резаными ранениями.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Долгопрудный ГСУ СК России по Московской области мужчина 1976 года рождения», – цитирует сообщение пресс-службы ведомства РИАМО.
Во время допроса было установлено, что убийство произошло во время распития спиртных напитков. Мужчины поссорились, после чего один из них схватился за нож.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
ИСТОЧНИК KP.RU