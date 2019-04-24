В Подмосковье во время пьяной ссоры погиб мужчина

СЕГОДНЯ 14:00 2019-04-24T14:00:09+03:00

Один из собутыльников напал на знакомого с ножом

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В Подмосковье сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в убийстве. По данным стражей порядка, задержанный во время пьяной ссоры напал на своего знакомого и ударил его ножом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

В ведомстве отметили, что накануне утром на улице Горького в микрорайоне Шереметьевский в Долгопрудном в доме был обнаружен труп с колото-резаными ранениями.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Долгопрудный ГСУ СК России по Московской области мужчина 1976 года рождения», – цитирует сообщение пресс-службы ведомства РИАМО.

Во время допроса было установлено, что убийство произошло во время распития спиртных напитков. Мужчины поссорились, после чего один из них схватился за нож.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU