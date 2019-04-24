2019-04-24T14:00:09+03:00
Происшествия

В Подмосковье во время пьяной ссоры погиб мужчина

Один из собутыльников напал на знакомого с ножом
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В Подмосковье задержан мужчина, подозреваемый в убийствеВ Подмосковье задержан мужчина, подозреваемый в убийствеФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Подмосковье сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в убийстве. По данным стражей порядка, задержанный во время пьяной ссоры напал на своего знакомого и ударил его ножом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

В ведомстве отметили, что накануне утром на улице Горького в микрорайоне Шереметьевский в Долгопрудном в доме был обнаружен труп с колото-резаными ранениями.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Долгопрудный ГСУ СК России по Московской области мужчина 1976 года рождения», – цитирует сообщение пресс-службы ведомства РИАМО.

Во время допроса было установлено, что убийство произошло во время распития спиртных напитков. Мужчины поссорились, после чего один из них схватился за нож.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве подготовят 50 тысяч волонтеров для помощи участникам «Бессмертного полка»
В московском метро 33-летний мужчина погиб под поездом на станции Бауманская
В «Москва-Сити» откроют модный гастрономический кластер
Движение в столице 3 и 4 мая ограничат из-за мотопарада
В мае москвичей ждет похолодание и сильный ветер
Пистолеты, глушитель и сотни патронов нашли у москвича в Химках
В Москве за 15 минут нашли вора, укравшего скрипку у артистки ансамбля ФСБ
На Пасху работу метро и МЦК продлят до двух часов ночи
В Москве неизвестные на Merсedes-Benz выстрелили в прохожего
В Подмосковье на выходных проверили около 150 аттракционов
Пункты проката велосипедов открылись в 18 городских парках
С самолета «Москва-Сочи» сняли авиадебошира
В Москве пройдет пингвиний парад
Фестиваль «Московская весна a cappella» пройдет с 1 по 12 мая
Вторые двери при входе в метро уберут до конца апреля