2019-04-25T11:56:19+03:00
Происшествия

Туристка скончалась в московском аэропорту, покинув борт самолета из Таиланда

Женщина шла в терминал авиаузла, когда ей стало плохо
Елена АКИМОВА
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В столичном аэропорту Внуково скончалась пассажирка, прилетевшая из ТаиландаВ столичном аэропорту Внуково скончалась пассажирка, прилетевшая из ТаиландаФото: REUTERS
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В столичном аэропорту Внуково умерла туристка, прилетевшая из Таиланда. Женщина возвращалась домой в Липецк и должна была ждать отправления своего рейса, но внезапно ей стало плохо. В пресс-службе авиаузла подтвердили, что умершая покинула борт и шла в аэропорт по телескопическому трапу, в этот момент у нее возникли проблемы с сердцем.

«Мы подтверждаем эту информацию. Выходила в терминал из самолета «Бангкок-Москва», который прибыл вечером 24 апреля, и стало плохо с сердцем», - сказала телеканалу «360» начальник пресс-центра авиаузла Мария Шаравина.

Личность туристки уже установили. Известно, что женщину зовут Светлана Кукишева, ей было 55 лет. Вместе с дочкой и внучкой она летала на отдых, семья должна была улететь в Липецк, но бабушке попросила вызвать скорую помощь.

Медикам сообщили о том, что пассажирке плохо, но врачи не успели добраться до женщины. Она скончалась до прибытия врачей. Вероятная причина смерти — сердечная недостаточность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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