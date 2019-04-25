В Электростали ищут свидетелей, которые знают женщину, выбросившую новорожденную девочку в мусорный бак

СЕГОДНЯ 13:10 2019-04-25T13:10:24+03:00

Правоохранительные органы пытаются установить мать ребенка, которая обрекла младенца на ужасную гибель. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Тело новорожденной девочки вечером в среду, 24 апреля, нашли в мусорном баке, установленном недалеко от одного из торговых центров подмосковного города Электросталь. Очевидцы сразу вызвали скорую, но медики лишь констатировали смерть. Тело девочки направили на экспертизу.

- Внешних признаков насильственной смерти на теле ребенка нет. Причины будут установлены в ходе судебно-медицинской экспертизы, - пояснила "КП" Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

Тем временем правоохранительные органы пытаются установить мать ребенка. Они рассчитывают на помощь местных жителей.

- Если Вы владеете информацией о данном происшествии, или среди ваших знакомых есть подозрительная беременная женщина, позвоните по телефонам (499) 184-04-96, (499) 184-00-65 или 112. Конфиденциальность информации гарантирована, - обратились к жителям Электростали следователи.

По данном факту проводится проверка. Как только следователи установят причину смерти, будет возбуждено уголовное дело. "Комсомолка" следит за ходом расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU