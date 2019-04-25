В Подмосковье заложили одновременно 50 школ

СЕГОДНЯ 13:27 2019-04-25T13:27:06+03:00

Открытие многих из них запланировано уже на следующий год

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В Московской области в рамках президентского национального проекта «Современная школа» одновременно заложили пятьдесят школ. В торжественной церемонии приняли участие местные жители и будущие ученики.

На прямую речь со строительной площадкой вышла зампред правительства России Татьяна Голикова. Она пообещала, что на территории региона будут реализованы все новые федеральные проекты, такие как «Современная школа», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы» и другие.

«Сегодняшний такой вот глобальный запуск проекта, действительно глобальный в полном смысле этого слова, он очень важен для людей, которые здесь проживают, на территории Московской области. Мы слышали, что некоторые жители до 15 лет ждали, что у них на территории будет построена школа», - цитирует Голикову телеканал «360».

Отметим, что школы заложена в 29 муниципалитетах Подмосковья. Их открытие должно будет решить проблему второй смены.

Примечательно, что открытие многих из этих школ запланировано уже на будущий год, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU