В парке «Зарядье» появится лаборатория дизайна и цифровых технологий
В столичном парке «Зарядье» открывается лаборатория дизайна и цифровых технологий. Бесплатные лекции для всех желающих будут проходить в научно-познавательном центре «Заповедное посольство» и павильоне «Купол».
В программу входят лекции по различным направлениям, в том числе, программирование и робототехника, графический и ювелирный дизайн, а также технологии виртуальной и дополненной реальности. Проводить их будут востребованные программисты, дизайнеры, художники-аниматоры, режиссеры, операторы, искусствоведы и иллюстраторы.
Во время таких занятий посетители смогут научиться создавать роботов, снимать VR-кино, рисовать виртуальную реальность, создавать мобильные приложения и компьютерные игры, передает Москва 24.
Одновременно занятие могут посетить до 120 человек. Вход бесплатный, однако желающим придется зарегистрироваться на понравившуюся лекцию заранее. Первое занятие пройдет уже 2 мая, пишет РИАМО.
ИСТОЧНИК KP.RU