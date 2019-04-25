В парке «Зарядье» появится лаборатория дизайна и цифровых технологий

СЕГОДНЯ 14:42 2019-04-25T14:42:03+03:00

В парке "Зарядье" пройдут бесплатные лекции по программированию и дизайну Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В столичном парке «Зарядье» открывается лаборатория дизайна и цифровых технологий. Бесплатные лекции для всех желающих будут проходить в научно-познавательном центре «Заповедное посольство» и павильоне «Купол».

В программу входят лекции по различным направлениям, в том числе, программирование и робототехника, графический и ювелирный дизайн, а также технологии виртуальной и дополненной реальности. Проводить их будут востребованные программисты, дизайнеры, художники-аниматоры, режиссеры, операторы, искусствоведы и иллюстраторы.

Во время таких занятий посетители смогут научиться создавать роботов, снимать VR-кино, рисовать виртуальную реальность, создавать мобильные приложения и компьютерные игры, передает Москва 24.

Одновременно занятие могут посетить до 120 человек. Вход бесплатный, однако желающим придется зарегистрироваться на понравившуюся лекцию заранее. Первое занятие пройдет уже 2 мая, пишет РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU