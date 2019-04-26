2019-04-26T10:35:35+03:00
Общество

К майским в столице откроют 250 площадок для отдыха и приготовления шашлыка

МЧС обещает усилить контроль во время затяжного отдыха
Елена АКИМОВА
Поделиться:
В Москве и области к майским выходным организуют 250 площадок, где можно пожарить шашлыкВ Москве и области к майским выходным организуют 250 площадок, где можно пожарить шашлыкФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

К майским праздникам в Москве и области откроют 250 площадок для приготовления шашлыка и отдыха на природе. Официально разводить огонь можно только на этих площадках. Они будут оборудованы средствами пожаротушения, ящиками с песком и другим инвентарем.

Присмотрят в эти дни за москвичами усиленные патрули МЧС, это поможет предотвратить пожары и другие опасные ситуации. Особое внимание будет уделено: в ТиНАО инспекторы обойдут все садоводческие товарищества и проследят, чтобы никто не жег траву и не ставил мангалы под деревьями. К маю в регионе установится сухая и теплая погода, это значит, что риск возникновения пожаров возрастает с каждым днем.

Водоемам тоже уделят внимание. Традиционно к майским подгулявшие отдыхающие пытаются открыть купальный сезон или покататься на катерах. Это тоже может привести к трагедии. На водных артериях организуют плавучие посту и патрули с пожарным инвентарем.

Всего в столице и области в майские выходные для контроля за безопасностью задействуют 1300 человек и 400 единиц спецтехники. Помогать спасателя будут добровольцы из студенческих и общественных объединений, пишет газета "Известия".

Где можно пожарить шашлык на майские

Серебряный Бор и Строгинский залив.

Битцевский лес.

Измайлово.

Химкинский лесопарк и долина реки Сходня в Куркино.

Диетолог рассказал, как правильно приготовить шашлык

Жареное мясо - это традиционное лакомство россиян на майские праздники. Как правильно приготовить шашлык, чтобы не получить проблемы со здоровьем? Ответ на этот вопрос знает диетолог Минздрава (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В парке «Зарядье» появится лаборатория дизайна и цифровых технологий
В Подмосковье заложили одновременно 50 школ
В Электростали ищут свидетелей, которые знают женщину, выбросившую новорожденную девочку в мусорный бак
В Москве грабители с топорами ограбили китайских туристов
Туристка скончалась в московском аэропорту, покинув борт самолета из Таиланда
В метро на станции «Фрунзенская» пассажир упал на рельсы
В Подмосковье во время пьяной ссоры погиб мужчина
В Москве подготовят 50 тысяч волонтеров для помощи участникам «Бессмертного полка»
В московском метро 33-летний мужчина погиб под поездом на станции Бауманская
В «Москва-Сити» откроют модный гастрономический кластер
Движение в столице 3 и 4 мая ограничат из-за мотопарада
В мае москвичей ждет похолодание и сильный ветер
Пистолеты, глушитель и сотни патронов нашли у москвича в Химках
В Москве за 15 минут нашли вора, укравшего скрипку у артистки ансамбля ФСБ
На Пасху работу метро и МЦК продлят до двух часов ночи
В Москве неизвестные на Merсedes-Benz выстрелили в прохожего
В Подмосковье на выходных проверили около 150 аттракционов
Пункты проката велосипедов открылись в 18 городских парках
С самолета «Москва-Сочи» сняли авиадебошира
В Москве пройдет пингвиний парад
Фестиваль «Московская весна a cappella» пройдет с 1 по 12 мая
Вторые двери при входе в метро уберут до конца апреля