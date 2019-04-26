К майским в столице откроют 250 площадок для отдыха и приготовления шашлыка
К майским праздникам в Москве и области откроют 250 площадок для приготовления шашлыка и отдыха на природе. Официально разводить огонь можно только на этих площадках. Они будут оборудованы средствами пожаротушения, ящиками с песком и другим инвентарем.
Присмотрят в эти дни за москвичами усиленные патрули МЧС, это поможет предотвратить пожары и другие опасные ситуации. Особое внимание будет уделено: в ТиНАО инспекторы обойдут все садоводческие товарищества и проследят, чтобы никто не жег траву и не ставил мангалы под деревьями. К маю в регионе установится сухая и теплая погода, это значит, что риск возникновения пожаров возрастает с каждым днем.
Водоемам тоже уделят внимание. Традиционно к майским подгулявшие отдыхающие пытаются открыть купальный сезон или покататься на катерах. Это тоже может привести к трагедии. На водных артериях организуют плавучие посту и патрули с пожарным инвентарем.
Всего в столице и области в майские выходные для контроля за безопасностью задействуют 1300 человек и 400 единиц спецтехники. Помогать спасателя будут добровольцы из студенческих и общественных объединений, пишет газета "Известия".
Где можно пожарить шашлык на майские
Серебряный Бор и Строгинский залив.
Битцевский лес.
Измайлово.
Химкинский лесопарк и долина реки Сходня в Куркино.
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ИСТОЧНИК KP.RU