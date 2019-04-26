К майским в столице откроют 250 площадок для отдыха и приготовления шашлыка

СЕГОДНЯ 10:35 2019-04-26T10:35:35+03:00

В Москве и области к майским выходным организуют 250 площадок, где можно пожарить шашлык Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

К майским праздникам в Москве и области откроют 250 площадок для приготовления шашлыка и отдыха на природе. Официально разводить огонь можно только на этих площадках. Они будут оборудованы средствами пожаротушения, ящиками с песком и другим инвентарем.

Присмотрят в эти дни за москвичами усиленные патрули МЧС, это поможет предотвратить пожары и другие опасные ситуации. Особое внимание будет уделено: в ТиНАО инспекторы обойдут все садоводческие товарищества и проследят, чтобы никто не жег траву и не ставил мангалы под деревьями. К маю в регионе установится сухая и теплая погода, это значит, что риск возникновения пожаров возрастает с каждым днем.

Водоемам тоже уделят внимание. Традиционно к майским подгулявшие отдыхающие пытаются открыть купальный сезон или покататься на катерах. Это тоже может привести к трагедии. На водных артериях организуют плавучие посту и патрули с пожарным инвентарем.

Всего в столице и области в майские выходные для контроля за безопасностью задействуют 1300 человек и 400 единиц спецтехники. Помогать спасателя будут добровольцы из студенческих и общественных объединений, пишет газета "Известия".

Где можно пожарить шашлык на майские

Серебряный Бор и Строгинский залив.

Битцевский лес.

Измайлово.

Химкинский лесопарк и долина реки Сходня в Куркино.

Диетолог рассказал, как правильно приготовить шашлык

Жареное мясо - это традиционное лакомство россиян на майские праздники. Как правильно приготовить шашлык, чтобы не получить проблемы со здоровьем? Ответ на этот вопрос знает диетолог Минздрава (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU