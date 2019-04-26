2019-04-26T11:48:32+03:00
Происшествия

На востоке Москвы в массовой аварии погиб человек

Еще пятеро получили ранения
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В аварии на востоке Москвы погиб человекВ аварии на востоке Москвы погиб человекФото: Александр ГЛУЗ
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Утром в пятницу, 26 апреля, на востоке Москвы произошло массовое ДТП. В аварии на улице Пермская столкнулись сразу четыре легковых автомобиля. Об этом сообщили в МВД по столичному региону.

«В 08:05 мск около дома 9 по Пермской улице произошло столкновение четырех легковых автомобилей: двух автомашин Nissan, Honda и Skoda», - цитирует сообщение ведомства сайт телеканала «Звезда».

В результате дорожного происшествия погиб один человек. Еще пять человек получили ранения разной степени тяжести.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных спецслужб, полиция и врачи. Стражам порядка предстоит установить причины и обстоятельства аварии.

Подробностей о состоянии здоровья пострадавших не поступало. Также неизвестно, потребовалась ли им госпитализация, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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