В коллекторе на юго-востоке Москвы нашли останки человека

СЕГОДНЯ 14:42 2019-04-26T14:42:55+03:00

В столице в коллекторе нашли тело человека Фото: Олег ЗОЛОТО

Сейчас эксперты пытаются определить пол и возраст погибшего

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В коллекторе на юго-востоке Москвы обнаружили погибшего человека. Предположительно, тело оказалось в очистных сооружениях один-два года назад.

В правоохранительных органах телеканалу «360» уточнили, что сообщение о находке поступило с адреса: Рязанский проспект, владение 88. Пока сложно определить пол и возраст человека. Тело в таком состоянии, что выяснять данные факты придется экспертам.

Пока стражи порядка затрудняются ответить и на основной вопрос: носила ли смерть криминальный характер или речь идет о несчастном случае.

Ранее в Москве нашли мертвой чемпионку России по Тайскому боксу. Тело 26-летней Кристины Мялиной обнаружили на козырьке подъезда по Кронштадтскому бульвару. Сейчас обстоятельства гибели девушки выясняют следователи (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU