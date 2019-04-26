2019-04-26T14:42:55+03:00
Происшествия

В коллекторе на юго-востоке Москвы нашли останки человека

Сейчас эксперты пытаются определить пол и возраст погибшего
Елена АКИМОВА
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В столице в коллекторе нашли тело человекаВ столице в коллекторе нашли тело человекаФото: Олег ЗОЛОТО
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В коллекторе на юго-востоке Москвы обнаружили погибшего человека. Предположительно, тело оказалось в очистных сооружениях один-два года назад.

В правоохранительных органах телеканалу «360» уточнили, что сообщение о находке поступило с адреса: Рязанский проспект, владение 88. Пока сложно определить пол и возраст человека. Тело в таком состоянии, что выяснять данные факты придется экспертам.

Пока стражи порядка затрудняются ответить и на основной вопрос: носила ли смерть криминальный характер или речь идет о несчастном случае.

Ранее в Москве нашли мертвой чемпионку России по Тайскому боксу. Тело 26-летней Кристины Мялиной обнаружили на козырьке подъезда по Кронштадтскому бульвару. Сейчас обстоятельства гибели девушки выясняют следователи (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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