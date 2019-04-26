2019-04-26T15:59:09+03:00
Происшествия

Москвичей предупредили о всплеске ДТП на майские праздники

Традиционно в эти дни увеличивается число аварий
Елена АКИМОВА
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Москвичей предупредили об увеличении аварийности на майские праздникиМосквичей предупредили об увеличении аварийности на майские праздникиФото: Евгения ГУСЕВА
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Жителей Московской области призвали быть особенно внимательными на дороге на майские праздники. Традиционно в это время число ДТП стремительно возрастает. В региональном Минтрансе предполагают, что этот год не окажется исключением.

В прошлом году за неделю, что продолжались майские праздники, погибло в ДТП на 56% больше людей, чем неделей ранее. Статистика по авария с участием пешеходов увеличилась на 75 процентов.

- Хотелось бы заранее подготовиться к ситуации и допустить как можно меньше аварий. Из года в год мы наблюдаем одну и ту же картину, когда в период майских праздников у нас резко увеличивается количество ДТП, в том числе со смертельным исходом, - цитирует интернет-газета «Подмосковье сегодня» главу регионального Минтранса Алексея Гержика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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