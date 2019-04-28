2019-04-28T01:46:23+03:00
Москва

Большая кольцевая линия метро Москвы готова на 50%

Уже этим летом планируется открыть все новых станции
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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В настоящий момент выполнено уже 50% работ по прокладке тоннеля, общей протяженностью в 70 километровВ настоящий момент выполнено уже 50% работ по прокладке тоннеля, общей протяженностью в 70 километровФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Строительство Большой кольцевой линии московского метро завершено уже наполовину, полностью замкнуть самый протяженный маршрут столичной подземкипланируется к 2022 году.

Сейчас над строительством самой протяженной в мире кольцевой линии работает 21 проходческий щит, которым предстоит еще около 35 километров длины БКЛ, о прогрессе в реализации Большой кольцевой линии, являющейся крупнейшей стройкой в истории столичного метро рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. В настоящий момент выполнено уже 50% работ по прокладке тоннеля, общей протяженностью в 70 километров, достроить его силами более 5 тысяч человек планируется в 2022 году.

Чтобы облегчить трафик движения поездов на Большом кольце будет прокопано два участка с двупутными тоннелями от станции "Текстильщики" до станции "Нижегородская", а также от "Давыдково" до "Аминьевской", это поможет ускорить движение поездов в загруженных участках.

"Мы намерены в этом году запустить две станции Большой кольцевой линии – "Авиамоторную" и "Лефортово", но они будут работать пока как продолжение Некрасовской линии. Участок от "Некрасовки" до "Косино" со станциями "Улица Дмитриевского" и "Лухмановская" мы планируем запустить в первой половине июня", – передает Портал мэра и города Москвы дальнейшие планы.

Первый участок БКЛ от станции "Петровский парк" до "Делового центра " открылся еще в феврале 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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